6 أسئلة بشأن تصويت المصريين بالخارج تجيب عنها "الوطنية للانتخابات"

أرسل المصريون بالخارج عددا من الأسئلة للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عمليات تسجيل بياناتهم التي انتهت فترة التسجيل منذ أيام، وكذلك عمليات التصويت.. وجاء الأسئلة والأجوبة على النحو التالى:









هل يمكنني التصويت في انتخابات مجلس النواب2020 من خارج جمهورية مصر العربية بدون التسجيل المسبق؟





ج: في حالة عدم اتخاذك إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن تتمكن من الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب2020.









س: هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟





ج: إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس النواب 2020 فقط، بمرحلتيها الأولى والثانية وفي جولتيهما الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.









س: كيف يمكنني التسجيل لتغيير لجنتي الانتخابية لمكان خارج مصر؟





ج: التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج" .









س: لم أستخرج من قبل بطاقة رقم قومي.. ماذا أفعل؟





ج: من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق. ويمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.









س: ليس لدي جواز سفر مصري، ماذا أفعل؟





ج: يمكنك استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل علمًا بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية. والجدير بالذكر أنه عند إرسال صوتك بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي ساري الصلاحية.









س: بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟



