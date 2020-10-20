شوقي غريب: تأهل الأهلي والزمالك للنهائي حدث تاريخي.. وسنتواصل مع ليفربول لتواجد محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، إن تأهل الأهلي والزمالك إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا حدث تاريخي للكرة المصرية .
وتمني غريب في تصريحات هاتفية لفضائية " أاون تايم سبورتس "، عودة الأندية المصرية إلي الريادة الإفريقية من جديد .
وأضاف أنه يهدف إلي تحقيق إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية خلال خوض أولمبياد طوكيو وتحقيق أهداف الجماهير المصرية.
وأشار شوقي غريب إلي مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة ودية بالسعودية نوفمبر المقبل لتأهيل اللاعبين.
وتابع:" منتخب البرازيل سيلعب أمام منتخبنا بكامل قوامه الأساسي ".
وواصل:" لم أتواصل مع محمد صلاح بخصوص تواجده مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا ، ولكن سيتم التواصل مع ليفربول بخصوص تواجد الفرعون المصري في أولمبياد طوكيو".