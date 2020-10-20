طريقة تحضير التومية في المنزل

تحتاج أغلب النساء إلى معرفة بعض الطرق الجديدة لتحضير أنواع "الصوص" المختلفة فى المنزل مثل التومية.
وقدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة تحضير التومية فى المنزل.
المكونات:
2 فص ثوم مهروس
ثلاثة أرباع كوب من زيت الذرة
ملعقة صغيرة من الخل
ربع ملعقة صغيرة من الملح
2 بياض بيضتين
طريقة عمل التومية:
نضع بياض البيض والثوم والملح في الخلاط
نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ونخلطهم جيدًا
إضافة الزيت على شكل خيط رفيع من فوهة الخلاط أثناء تشغيله
نقوم بإضافة الخل وتصبح التومية جاهزة للأكل