AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير التومية في المنزل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تحتاج أغلب النساء إلى معرفة بعض الطرق الجديدة لتحضير أنواع "الصوص" المختلفة فى المنزل مثل التومية.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة تحضير التومية فى المنزل. 

المكونات:

2 فص ثوم مهروس

ثلاثة أرباع كوب من زيت الذرة

ملعقة صغيرة من الخل

ربع ملعقة صغيرة من الملح

2 بياض بيضتين

طريقة عمل التومية:

نضع بياض البيض والثوم والملح في الخلاط

نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة ونخلطهم جيدًا

إضافة الزيت على شكل خيط رفيع من فوهة الخلاط أثناء تشغيله

نقوم بإضافة الخل وتصبح التومية جاهزة للأكل

ترشيحاتنا

أذكار النوم .. بـ آية قرآنية واحدة يجعل الله لك حارسا من الملائكة

شطة يكشف موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء فى دوري الأبطال

سهير رمزى تكشف سبب تعرضها للإغماء فى جنازة محمود ياسين

بفيديو من داخل الطائرة.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا | شاهد

بعد أن قلبت السوشيال ميديا .. 5 معلومات لا تعرفها عن الراقصة لورديانا

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. زميلتها أنهت مستقبلها بـ مادة سامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير التومية في المنزل

فى عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية لـ كريم فهمي ودانيا البناوي

انهيار موقف برج تجاري بالسعودية.. وانتشال عامل من تحت الأنقاض.. فيديو