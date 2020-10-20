تحذير.. أضرار جسيمة من إرضاع الأطفال من الببرونات

ملايين الأطفال يوميًا يتناولون رضعاتهم من خلال الزجاجات البلاستيكية المخصصة لذلك، وبينما تحاول الأمهات البحث عن الزجاجات البلاستيكية المناسبة إلا أن الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة "الببرونة" يبتلعون ملايين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة يوميًا ، وفقًا لبحث عن المواد البلاستيكية الدقيقة.





ووجد العلماء أن عملية درجات الحرارة المرتفعة الموصى بها لتعقيم الزجاجات البلاستيكية وتحضير الحليب الاصطناعي تسبب في إنتاج اللدائن البلاستيكية، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.





تشكل زجاجات البولي بروبلين التي تم اختبارها 82٪ من السوق العالمي، وتعتبر مادة البولي بروبيلين هي واحدة من أكثر المواد البلاستيكية شيوعًا ، ووجدت الاختبارات الأولية التي أجراها العلماء أن الغلايات وحاويات الطعام تنتج أيضًا ملايين من اللدائن الدقيقة لكل لتر من السائل.





ومن المعروف بالفعل أن اللدائن الدقيقة الموجودة في البيئة تلوث الطعام والشراب البشري ، لكن الدراسة تظهر أن تحضير الطعام في عبوات بلاستيكية يمكن أن يؤدي إلى التعرض لآلاف المرات لآثار صحية غير معروفة، ويقول العلماء إن هناك حاجة ملحة لتقييم المشكلة ، خاصة للأطفال الرضع، فقد أنتج الفريق أيضًا إرشادات تعقيم لتقليل التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة.





وقال البروفيسور جون بولاند ، في كلية ترينيتي في دبلن في أيرلندا :"لقد اندهشنا تمامًا من عدد المواد البلاستيكية الدقيقة التي تنتجها زجاجات الأطفال. قدرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن البالغين سيستهلكون ما بين 300 و 600 من البلاستيك الدقيق يوميًا، كان متوسط ​​قيمنا في حدود مليون أو ملايين".





وأضاف: "علينا أن نبدأ في إجراء الدراسات الصحية لفهم الآثار المترتبة على ذلك، ونحن نعمل بالفعل مع زملائنا للنظر في الأزرار الموجودة في الجهاز المناعي التي تبدأ هذه الجسيمات في الضغط عليها ".



