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فن

بلاش الشناوي.. نبيل الحلفاوي يطالب بتجهيز علي لطفى لحراسة مرمى الأهلي أمام الوداد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:24 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
طالب الفنان نبيل الحلفاوي باستبدال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي الأول، بالحارس الثاني في الفريق "علي لطفى"، في مباراة الوداد القادمة. 

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر"‏لازم على لطفي يتجهز فورا لمباراة الوداد، لسببين؛ أولا: حرص الشناوي على عدم تلقي الإنذار؛ سيؤثر بالتأكيد على أدائه في الدربكة والكور المشتركة.. ثانيا: لو التحكيم بيتلكك؛ هياخد الإنذار هياخده.. الشناوي ما شاء الله لما بيعدي بس من جنب لعيب وكأن قطر خبطه".

يذكر أن  النادي الاهلي  فاز على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لاشيء. 


فيما ينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

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