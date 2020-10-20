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أخبار البلد

بعد إلقاء سيدة أطفالها في النهر.. هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة يواصل تصدر تويتر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
نهر دجلة
نهر دجلة
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جريمة_نهر_دجلة؛ بعد قيام سيدة في دولة العراق بقتل أطفالها رميا من أعلى كوبري على نهر دجلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏خانتهم التي كانت من المفترض أن تكون الأحَن ‎#جريمة_نهر_دجله" و "‏‎#جريمة_نهر_دجله مرعب ان يكون مصدر الأمان في هذا العالم بلا قلب".

وقال آخرون "‏عليك من الله ما تستحقين يا مجرمه، مؤلم ان الام مصدر الامان، تكون بهذا الجرم والخبث  ‎#جريمة_نهر_دجله"  و "‏‎‏الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات. لا يكفي الإنجاب وحده.  ‎#جريمة_نهر_دجله ام ترمي اطفالها للموت انتقامًا من زوجها. بئس المصير أيتها المتوحشة. الصلاة والجنة للملائكة".

وأضاف آخرون" ‏تبت يداكِ كما تبت يدا ابي لهب  ‎#جريمة_نهر_دجله " و" ‏‎#جريمة_نهر_دجله شي مؤلم عندما تغدر فيك أكثر من كنت تثق بها والله إن قلبي عورني وحزنت على الحادثة". 

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