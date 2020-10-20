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اقتصاد

عيار 21 بـ 828 جنيها.. الذهب ثابت في مستهل التعاملات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 . 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 828 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 946 جنيه.

واستقر الجرام من عيار 22 عند 867 جنيها.

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وبلغ عيار 18 سجل اليوم 711جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6624 جنيها.

بلغ السعر العالمى للذهب 1903 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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