نشرة الفن.. الموسيقيين تصفع حمو بيكا وتجامل حسن شاكوش.. ميس حمدان تَخصُص حذف فيديوهات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





الإنجاب وحده يكفي.. ماجي بوغصن تعلق على جريمة نهر دجلة

علقت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن على قيام سيدة عراقية على قتل أطفالها بإلقائهم من أعلى كوبري على نهر دجلة.









قلبت السوشيال ميديا برقصتها .. أول تعليق لـ لورديانة البرازيلية

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز التجميل على أغنية "إخواتي" وهو الفيديو الذي قلب السوشيال ميديا.

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز التجميل على أغنية "إخواتي" وهو الفيديو الذي قلب السوشيال ميديا.







بصورة لوالدتها .. ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها

نشرت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".







بسبب مقطع فيديو.. لورديانة تتصدر محرك البحث جوجل

تصدرت الراقصة لورديانة محرك البحث جوجل بعد أن نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز تجميل على أغنية "اخواتي" وهو الفيديو الذي أثار جدلا على السوشيال ميديا.

تصدرت الراقصة لورديانة محرك البحث جوجل بعد أن نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز تجميل على أغنية "اخواتي" وهو الفيديو الذي أثار جدلا على السوشيال ميديا.





حرص الإعلامي أحمد يونس علي طلب الاعتذار للشاب الذي تحدث بطريقة سخرية علي مذيعين القرآن الكريم .





نشرت رانيا محمود ياسين فيديو جديد، بصوت محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





حذفت الفنانة ميس حمدان، الفيديو الذى نشرته أمس الاثنين عبر حسابها على إنستجرام، بعد الهجوم الحاد عليها وظهرت بعد أن قامت بتركيب وجهها على مجموعة من الفيديوهات الجريئة.







الموسيقيين تمنع حمو بيكا من اختباراتها وتفتح الباب لـ عمر كمال وشاكوش

قال سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية إنه يجرى حاليا اختبارات الأصوات الجديدة المتقدمة للنقابة ويشارك في الاختبارات عدد من مطربى المهرجانات.

قال سعد متولى المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية إنه يجرى حاليا اختبارات الأصوات الجديدة المتقدمة للنقابة ويشارك في الاختبارات عدد من مطربى المهرجانات.







