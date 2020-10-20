AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب مقطع فيديو.. لورديانة تتصدر محرك البحث جوجل

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تصدرت الراقصة لورديانة محرك البحث جوجل بعد أن نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية وتحديدًا بعد رقصتها في مركز تجميل على أغنية "اخواتي" وهو الفيديو الذي أثار جدلا على السوشيال ميديا.

وقالت لورديانة: "نمت صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبه بجد هو الموضوع يستاهل كل ده ؟" ليعد ذلك أول تعليق لها بعد الضجة التي أثيرت حولها وتصدرها التريند.

أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها في مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "اخواتي" للمطرب الشعبي شحتة كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي.

ولورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا، وأثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلي عندما نشرت فيديو لها ترقص فيه على أنغام "عود البطل".

رقصت على عدد من أغانى المهرجانات والأغاني الشعبية ومن أبرزها "عود البطل" و"اه لو لعبت يا زهر" و"عم يا صياد".

تجدير بالذكر أن لورديانا، احتفلت أمس بعد انتشار الفيديو بوصول متابعيها على إنستجرام إلى 200 ألف متابع وكتبت: "شكرا على متابعتي ودعمي وأشعر بالفخر لوجودي معكم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

فيديوجراف.. حكاية راقصة برازيلية قلبت السوشيال ميديا

بتعشق الرقص من صغرها.. مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانة يروي قصة حياتها بمصر

نشرة الصحة والمرأة.. سر فيديو الراقصة البرازيلية.. وأعراض التهاب المفاصل في يومه العالمي

بعد أن قلبت السوشيال ميديا .. 5 معلومات لا تعرفها عن الراقصة لورديانا

أخبار الفن.. راقصة تقلب السوشيال ميديا.. وحمة جنا عمرو دياب تثير الجدل.. سر زيارة سوسن بدر لطبيب التجميل

ترشيحاتنا

مصابة بالسعار.. ثعالب متوحشة تهاجم المواطنين والماشية في الوادي الجديد.. تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلى بسبب كهربا ويحسم مصير الشناوى

بفيديو جديد من نيويورك.. شاهد أحدث ظهور لـ تركي آل الشيخ عبر إنستجرام

تنافس آيفون 12..أفضل 5 هواتف أندرويد..تعرف على السعر والمواصفات

فرحة أهالى خريجى الكليات والمعاهد العسكرية بأبنائهم وتحيتهم للرئيس .. فيديو

صيغة الصلاة على النبي خارج الصلاة.. لا يعرفها كثيرون

AdvertisementS

مفاجأة بـ الهرم الأكبر.. علماء آثار يكشفون أمرا في بنائه يسبب حيرتهم

في ذكرى ميلاد نعيمة الصغير.. تعرف على حفيدتها الفنانة المعروفة

بث مباشر.. حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية بحضورالرئيس السيسي

تعرف على الشرط الوحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

قلبت السوشيال ميديا برقصتها .. أول تعليق لـ لورديانة البرازيلية

رسميا.. الرجاء المغربي يطلب تأجيل مباراته أمام الزمالك بنصف نهائي أبطال إفريقيا

هل تم تشميع خزينة نادي الزمالك؟.. مرتضى منصور يكشف الحقيقة

من اليوم وليست على القاهرة.. موجة غير مستقرة وأمطار تشهدها البلاد 6 أيام

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها؟

بلاش الشناوي.. نبيل الحلفاوي يطالب بتجهيز علي لطفى لحراسة مرمى الأهلي أمام الوداد

شوبير يصدم جماهير الأهلى بسبب كهربا ويحسم مصير الشناوى

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. والنصر يحسم مصير أحمد موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينج روفر صاحبة المهام الشاقة تحتفل بعيدها الـ50

حفل عيد ميلاد يتسبب في إصابة 37 شخصًا بـ كورونا و300 آخرين بالحجر الصحي في نيويورك

لكزس LC500 بتعديلات جديدة أكثر شراسة..صور