قلبت السوشيال ميديا برقصتها .. أول تعليق لـ لورديانة البرازيلية

وقالت لورديانة : " نمت صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبه بجد 😅هو الموضوع يستاهل كل ده ؟" ليعد ذلك أول تعليق لها بعد الضجة التي أثيرت حولها وتصدرها التريند.

أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها في مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "إخواتي" للمطرب الشعبي شحتة كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث الساعة في مصر.





نرصد 5 معلومات عن الراقصة لورديانا التى قلبت السوشيال ميديا.





لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا.





أثارت جدلا برقصها منذ 7 أشهر وهى فى الحجر المنزلي عندما نشرت فيديو لها ترقص فيه على أنغام "عود البطل".





رقصت على عدد من أغانى المهرجانات والأغاني الشعبية ومن أبرزها "عود البطل" و"اه لو لعبت يا زهر" و"عم يا صياد".





تحرص على إعطاء دروس في الرقص للفتيات عبر حسابها على انستجرام.





كان الظهور الأول لها في الساحل الشمالي.



