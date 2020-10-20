رسميا.. الرجاء المغربي يحتج على حكم لقاء الزمالك

تقدم نادي الرجاء المغربي، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم الزامبي أليوم نانت، الذي تولى إدارة لقاء الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.









كان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.





ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نصف النهائي، بالقاهرة.





وكتب الحساب الرسمي للرجاء عبر "تويتر" قائلا: "تقدم نادي الرجاء الرياضي يوم أمس برسالة احتجاج و استنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة السيد أليوم أليوم كحكم وسط والسيد مصطفى غربال كحكم الفار".