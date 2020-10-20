AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. الرجاء المغربي يحتج على حكم لقاء الزمالك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:39 م
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
Advertisements
إسراء أشرف
تقدم نادي الرجاء المغربي، باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد الحكم الزامبي أليوم نانت، الذي تولى إدارة لقاء الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي للرجاء عبر "تويتر" قائلا: "تقدم نادي الرجاء الرياضي يوم أمس برسالة احتجاج و استنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة السيد أليوم أليوم كحكم وسط والسيد مصطفى غربال كحكم الفار".

كان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.

ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نصف النهائي، بالقاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة في صفوف الرجاء.. الزمالك يرفض مشاركة أحداد في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يخوض إياب نصف نهائي الأبطال أمام الرجاء على ستاد القاهرة

أسهل من الرجاء.. أحمد بلال: أتمنى الأهلي يواجه الزمالك في نهائي إفريقيا

لقاءات الحسم.. الحكام المرشحون لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

تقارير مغربية: الرجاء يطلب تأجيل مباراته أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

لدى معلومات.. ميدو: نية لتأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

اِعرف عقوبة الشاب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

في عيد ميلادها الـ44 .. شاهد أجرأ جلسات تصوير سمية الخشاب

قرار عاجل من الكاف بشأن استخدام الفار المصري فى إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

بعد ساعتين لإنقاذها.. وفاة طفلة فجائيًا في المدرسة والسبب غامض

سعر الذهب في مصر اليوم 20 - 10 - 2020

شكله رايح إنبي.. "ديل حصان" عمرو جمال يثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو على تيك توك.. أمريكية مهددة بالسجن 6 أشهر| ما القصة؟

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات تبرز أنوثة ميرنا نور الدين

لأول مرة ميتسوبيشي تطرح اوتلاندر 2022 mitsubishi outlander بمحرك نيسان.. صور