آخرهم لوس أنجلوس.. المصريون بالخارج يبدأون التصويت في انتخابات النواب

يصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة في القنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة من خلال طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج.





وتنطلق الانتخابات في دولة نيوزلندا، لتصبح أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، بينما يعد الساحل الغربي للولايات المتحدة وبالتحديد فى لوس انجلوس آخر الدول.





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واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية ودعتها إلى التنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيتات التي حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.





كما نسقت الهيئة مع وزارة الخارجية، وتم إجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى كافة البعثات.



