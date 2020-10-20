سيرجيو راموس يغيب عن ريال مدريد فى مواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفرني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة شاختار دونستيك الأوكراني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وشهدت القائمة غياب قائد الفريق سيرجيو راموس في ضربة قوية لكتيبة الفرنسي زيدان





وجاءت القائمة كالآتي :





في حراسة المرمى : تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي





خط الدفاع : إيدير ميليتاو - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - فيرلاند ميندي





خط الوسط: كاسميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - فرانشيسكو إيسكو





خط الهجوم : كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - لوكا يوفيتش



