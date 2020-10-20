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سيارات

سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:15 م
بي واي دي byd s5
بي واي دي byd s5 2020
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اشرف عطية
طرحت شركة بس واي دي عملاق صناعة السيارات الصينية مؤخرا السيارة byd s5 والتي تنتمي لفئة السيارات متعددة الاستخدامات suv وفي هذا السياق نطرح عليكم مواصفاتها وسعرها. 


تأتي بي واي دي byd s5 2020 بمحرك أربع اسطوانات، 1500 سي سي ، قوة 156 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن متر، وهذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات . 

بي واي دي byd s5 2020 بها نظام ذكى لركن السيارة، و متاحة أيضا بمثبت سرعة، ومرايات كهربائية، وشاشة تاتش وسطية 8 انش، و بها ايضا فرامل يد كهربائية وطارة مالتي وبلوتوث .

السيارة بي واي دي byd s5 2020 تسير بمتوسط استهلاك للوقود حوالي 7 لتر لكل 100 كم و هي مجهزة بالعديد من وسائل الأمان والمواصفات القياسية أبرزها الإيرباج، وفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل ESP، وتوازن الكترونى ESP .

تأتي بي واي دي byd s5 2020 بمصابيح ضباب في الأمام و الخلف وبها نظام إضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط سبور17 انش وتكييف .

سعر بي واي دي byd s5 2020

تباع السيارةبي واي دي byd s5 2020 بسعر 285.000 جنيه . 
سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور
سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور
سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور
سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور
سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

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