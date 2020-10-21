حكم أخذ قيمة مالية من ألعاب الجوائز في الملاهي

يوجد في ملاهي الأطفال ألعاب عبارة عن صندوق زجاجي وبه يد يتحكم فيها الشخص ويحاول في وقت معين التقاط أي جائزة من الصندوق وندفع في اللعبة مبلغ قد يكون أقل من قيمة الجائزة .. فهل هذا حرام ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح قائلًا: يجوز أخذ القيمة من هذة الألعاب، والله تعالى اعلم.



