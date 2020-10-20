طبيب الرجاء المغربي يكذب خطاب النادي حول إصابة رحيمي قبل مواجهة الزمالك

كشف محمد العرصي طبيب الرجاء المغربي، عن طبيعة إصابة لاعب الفريق سفيان رحيمي، على مستوى الأنف التي فرضت خضوعه لجراحة بإحدى مصحات الدار البيضاء.





وقال العرصي، في تصريحات إعلامية: "إصابة رحيمي بسيطة وليست بالشكل الذي يهوله البعض، والجراحة أيضا بسيطة وهي مجرد تقويم لعظم الأنف وبإمكان اللاعب بداية من يوم الأربعاء أن يتمرن مع بقية الفريق بشكل طبيعي".





وواصل طبيب الرجاء: "صحيح ستظهر على أنفه بعض علامات الانتفاخ، لكنها ستزول بسرعة وسيكون جاهزا للعب أمام الزمالك في القاهرة".





تصريحات العرصي جاءت مناقضة تماما لوضعية اللاعب، الذي اشتكي من آلام حادة بعد مباراة الذهاب أمام الزمالك، كما أنها مناقضة لخطاب النادي الذي أكد عبر موقعه الرسمي إصابته بكسر مزدوج على مستوى الأنف.



