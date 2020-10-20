سبب نزول سورة الضحى وسر تكبير الرسول عند سماعها .. فيديو

أوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، سبب نزول سورة الضحى ، مؤكدًا أن سورة الضحى سورة مكية باتفاق أهل العلم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.





وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء: أنه قيل إن أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبطأ عنه جبريل -عليه السلام-، فقال المشركون: قد ودع محمد، فأنزل الله تعالى: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى» (الضحى:3)، وفي رواية: «احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بعض نساء المشركين: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، فأنزل الله تعالى: وَالضُّحَى... مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى». أنه قيل إن سبب نزول سورة الضحى





حكم التكبير في سورة الضحى

وتابع: إن «التكبير سنة عن النبي عند قراءة سورة الضحى»، مشيرًا إلى أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان بمجرد سماعه لسورة الضحى كان يقول التكبيرات.









جدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في حكم التكبير بعد كل سورة، من سورة الضحى إلى الناس، فاستحبه الإمام أحمد، وخالفه باقي الأئمة؛ وعن الإمام أحمد رواية أخرى توافق قول الجمهور، ولم يثبت التكبير بعد سورة الضحى هذا في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يصح التكبير عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ثبت ذلك عن بعض قراء أهل مكة.





عن عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت (وَالضُّحَى) قال لي: كبِّر كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك ، وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك.





موضوع التكبير في سورة الضحى

اختلف القراء في موضع التكبير في سورة الضحى وكيفيته، فقال بعضهم يكبر عند أول آية، وذكر البعض أنه يكبر من آخر «‏وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»، وقال آخرون: من آخر «وَالضُّحَى»، وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.





