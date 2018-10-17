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ديني

مستشار المفتي يوضح سبب نزول سورة الضحى.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سبب نزول سورة "الضحي" هو أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اعتاد نزول الوحي عليه باستمرار، وفجأة غاب نزول الوحي عنه فغضب عليه الصلاة والسلام من منطلق حبه وشغفه بمعرفة الوحي الجديد.

وأضاف عاشور، خلال برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) استعجل الوحي وتساءل: "لماذا لم يأت الوحي من الله فنزل قوله تعالى: "وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى..".

وتابع: "فنجد في الآية الثالثة "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى"، وهذا رد واضح على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الله عز وجل لم ينساك أبدا، وأن تأخر الوحي فيه حكمة وهي أنك لا تستعجل الشيء الذي تطلبه بل عليك الانتظار وأن تسلم الأمر لله، وهذه رسالة لكل المسلمين أيضا".

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