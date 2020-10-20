بيراميدز يغادر فندق الإقامة إلى ملعب محمد الخامس لمواجهة حوريا كوناكري.. صور

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامتها في الدار البيضاء متوجهة إلى مركب محمد الخامس، استعدادا لمواجهة حوريا الغيني.





ويلتقي بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على مركب محمد الخامس، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وانتهى الفريق قبيل تحركه للملعب من محاضرة استغرقت ٣٠ دقيقة للمدير الفني، الكرواتي أنتي تشاتشيتش، لشرح خطة اللعب وبعض النقاط المطلوب تنفيذها خلال المواجهة الهامة.



