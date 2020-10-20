الشعب الجمهوري: نجاح نائبتنا بوكالة مجلس الشيوخ تأكيد على قيمة المرأة داخل الحزب

قال الدكتور حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إن نجاح النائبة فيبي فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، في حصد مقعد وكالة مجلس الشيوخ، هو نجاح كبير لكيان الحزب، وقناعته المستمرة بقيمة المرأة وحقوقها الدستورية والقانونية في المجتمع، وهو يعكس أيضا الاهتمام بالمرأة داخل الحزب، وهذا نابع من اهتمام القيادة السياسية بدور سيدات مصر، والاهتمام عليهم في المراكز القيادية، وتمثيلها في العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأيضا في مجلس النواب القادم.





وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، في بيان صادر اليوم، أن نجاح نائبتنا فيبي فوزي في وكالة مجلس الشيوخ هو تحقيق للتركيبة الحزبية في المواقع القيادية بمجلس الشيوخ، وذلك نتيجة مؤسسية حزب الشعب الجمهوري وتماسك وتفاهم كتلة اعضائه في المجلس، وترسيخ رسالته بنبذ التفرقة والعنصرية والتطرف الديني.





وتابع الدكتور حازم عمر، أن حزب الشعب الجمهوري مستمر في دعم كوادره من الرجال والسيدات، ودعم كافة مرشحيه في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، سواء على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر ، لتحقيق أفضل النتائج والحصول على أكبر قدر من المقاعد داخل البرلمان، وأن يكون حزب الشعب الجمهوري ممثل في جميع المواقع القيادية بمجلسي الشيوخ والنواب.





ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، جميع أبناء الحزب والشعب المصري بالمشاركة القوية والفعالة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بالمرحلتين الأولى والثانية، وذلك من أجل مستقبل أفضل لمصر، واستكمال بناء كافة مؤسسات الدولة التشريعية الممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب، لتحقيق الأفضل لكل مواطن مصري، وتحقيق التنمية للدولة.



