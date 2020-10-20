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تعليق قوي من أحمد موسى على دعوة أسامة هيكل له لمحاورته.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، خرج في مقطع فيديو اليوم للرد على الانتقاد الموجه له بعد تصريحاته على الإعلام الوطني.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، يدعو فيه عددا من الإعلاميين للحوار معه.

وقال أسامة هيكل في الفيديو "عدد كبير من الإعلاميين  لم يتواصل معي للاستفسار بشأن تصريحاتي عن الصحافة والإعلام المصري ".

وتابع أسامة هيكل "أدعو أحمد موسى وخالد صلاح ووائل الابراشي وغيرهم من الزملاء  للحوار معه غدا الأربعاء للاستفسار عن أي شيء يرغبون في توضيحه".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أطلب من أسامة هيكل وزير الإعلام توسعة الدعوة  لان الأمر ليس مرتبط بـ 4 إعلاميين، ويجب أن تشتمل الدعوة المؤسسات القومية كاملة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "نحن متوجهون للحديث عن أمر يتعلق بتشويه الحقائق في الإعلام المصري وأدعو زملائي في المؤسسات الصحفية القومية لحضور الاجتماع مع وزير الدولة للإعلام".

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