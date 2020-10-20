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توك شو

عيب.. أحمد موسى ينفعل بشدة بسبب فيديو لوزير الإعلام ..فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:32 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على مقطع فيديو لوزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، يدعو فيه عددًا من الإعلاميين إلى الحضور لمقر الوزارة لإجراء حوار معه غدًا، الأربعاء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، منفعلا "لا يليق لوزير أن يصرح بأن الإعلاميين شاركوا في حملة ضده، ومن العيب أن تتهمني وزملائي بأننا شاركنا في حملة ضدك".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى "نحن ندافع عن الإعلام المصري، ونعمل على تقوية معدل وعي المصريين تجاه الشائعات والأكاذيب التي تحاك ضد الوطن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "كنت أتمنى ألا تخرج تلك الكلمات من وزير الدولة للإعلام".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، خرج في مقطع فيديو مصور له اليوم للرد على ما ذكرناه بشأن تصريحاته الأخيرة عن الإعلام الوطني.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، يدعو فيه عددا من الإعلاميين للحوار معه.

وقال أسامة هيكل في الفيديو "عدد كبير من الإعلاميين  لم يتواصل معي للاستفسار بشأن تصريحاتي عن الصحافة والإعلام المصري".

وتابع أسامة هيكل "أدعو أحمد موسى وخالد صلاح ووائل الإبراشي وغيرهم من الزملاء للحوار معى غدا الأربعاء للاستفسار عن أي شيء يرغبون في توضيحه".

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