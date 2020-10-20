تامر أمين يعتذر لرئيس إذاعة القرآن الكريم على الهواء.. فيديو

علقت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، على ما قام به أحد الشباب بالتهكم على إذاعة القرآن الكريم، قائلة "أنت حر ما لم تضر.. والحرية لها حدود وفقًا للمسئولية الاجتماعية، وما قام به الشاب لا يقبله أحد".





وأضافت هاجر سعد الدين ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن مذيعي إذاعة القرآن الكريم أكثر إلمامًا باللغة العربية.





ولفتت إلى أن إذاعة القرآن الكريم تشكل وجدان وعقول المستمعين، وأن الحضارة الإسلامية كان لها دور فى نشر الحضارات فى الدول العربية والعالم العربي، متابعة "أتمنى أن يكون هناك نقد بنّاء لأننا نحاول أن نبني ولا نهدم، و أن أهم شيء في إذاعة القرآن الكريم إعادة بناء الشخصية الإسلامية والإنسان المصري على المنهج الإسلامي المميز".





ونوهت رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، بأن السخرية والتهكم على الإذاعة تمت بطريقة غير لائقة، مشيرة إلى أنه كان يجب ألا يتم نشر تلك السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة.





وألمحت إلى أن إذاعة القرآن الكريم بمثابة جامعة الأزهر ومنهل للعلم والثقافة، مستطردة أن الإذاعة تضم العديد من البرامج المتخصصة التي تفيد المسلم.





ووجه تامر أمين اعتذاره لـ الدكتورة هاجر سعد الدين على الهواء، قائلا "ياريت تقبلي اعتذاري وده على رأسي يا دكتورة".



