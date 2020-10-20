الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا للرجاء

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك الفريق تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي في إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي.





كما قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو دخول الفريق معسكرا مغلقا ، مساء الخميس المقبل عقب خوضه التدريبات بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي ، في حالة عدم اتخاذ الاتحاد الافريقي قرارا بالتأجيل بعد أن أعلنت وزارة الصحة المغربية عدم السماح لفريق الرجاء الخروج من البلاد بعد اصابة عدد من لاعبيه بكورونا ، وفرض العزل الصحي على البعض الاخر





ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا .





وفاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.