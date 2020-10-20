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رياضة

أول تعليق من عبد الله السعيد بعد هدفه العالمي فى شباك حوريا بالكونفيدرالية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:29 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد رشاد
علق عبد الله السعيد،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على تأهل لفريقه لأول مرة لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي عقبة فريق حوريا  الغيني بالفوز 2-0 ، كان للسعيد منها هدف عالمي.

وحقق نادي بيراميدز فوزًا على حساب حوريا كوناكري الغيني بهدفين نظيفين، مساء اليوم الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تأهل بيراميدز إلى النهائي الذي سيقام يوم الأحد القادم ليلتقي مع نهضة بركان المغربي الذي تفوق على مواطنه حسنية أغادير، أمس الإثنين، بهدفين لواحد.


وقال السعيد في تصريحات لـ"بي ان سبورتس" بعد المباراة، أن فريقه منذ بداية اللقاء حاول أن يشكل الخطورة ويسجل وتمكن من ترجمه الهجمات لهدفين، كان لهما الأثر الأهم في التأهل للنهائي.

وأضاف، أن الجميع داخل فريق بيراميدز هدفه منذ بداية مشواره في البطولة تحقيق لقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الفريق كان يسير بخطوات جيدة منذ البداية.

وأوضح لاعب بيراميدز صاحب الهدف الثاني في شباك حوريا إلى أنه في حالة الفوز بالبطولة سيكون انجاز كبير لجميع اللاعبين ولنادي بيراميدز.

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