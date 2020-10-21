أخبار التوك شو| أحمد موسى: إقبال كبير من الشباب للالتحاق بالكليات العسكرية.. الحكومة تحذر من طقس الخميس.. موقف حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك بأفريقيا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد أبرزها خلال التقرير الآتي:



قال الإعلامي أحمد موسى ، إن هناك إقبالاً كبيراً من الشباب للالتحاق بالكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة، وهذا يدل على وعي الشباب بأهمية حماية أمن واستقرار الدولة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الأسر لم تبخل على مصر بأبنائها للانضمام في الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة".





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن بعض المحافظات ستتعرض لموجة طقس سيئة بدءا من يوم الخميس القادم.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الطقس سيئ سيكون يوم الجمعة المقبل، منوها بأن الحكومة لن تكون في حاجة إلى إجازة لأن يوم الجمعة إجازة فى مصر.





قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما يؤدي إلى عدم استقرار حالة الطقس.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن "سنشهد بدءًا من يوم الخميس وحتى السبت تساقط أمطار وليست عاصفة"، موضحا أن "القاهرة ستشهد سقوط أمطار مساء الجمعة والسبت من متوسطة إلى غزيرة، ومن الممكن أن تكون رعدية ولكنها غير مؤثرة".

رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يرد على سخرية وتهكم محمد أشرف قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن الفيديو الذي ظهر فيه الشاب محمد أشرف بالتهكم على بعض أعلام القرآن الكريم الذين رحلوا عن عالمنا، خاصة أنه لا يعلم اللغة الإعلامية التي تندرج لمثل هذه البرامج، أمر مسيء. وأضاف الدكتور حسن سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشاب محمد أشرف يجهل تماما تتر الإذاعة، ولا يعلم تاريخ هؤلاء الأعلام وما قدموه لإذاعة القرآن الكريم.



قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن المصريين علي مدار يومي 19 و20-10 بدأوا في عملية التصويت في انتخابات برلمان 2020 وهذا منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لتاريخ تصويت المصريين في الخارج.

وأضاف مكرم خلال لقائها في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، ان وزارة الهجرة قامت بتشكيل غرفة عمليات لا عطاء البيانات والتواريخ للمصريين في الخارج لمعرفة القوائم النهائية ومعرفة موعد التصويت وموعد إغلاق اللجان، مؤكدا علي ان عملية التصويت في الخارج بدأت أمس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء واليوم كذلك الأمر .



قال الحاج عامر أبو خميس القاضى والد الضابط أحمد عامر أحد خريجي الكلية الحربية اليوم، إن اليوم يعتبر من أسعد أيام حياته بعد تخرج نجله وسط مجموعة مميزة من الشباب. وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن جيش مصر يفرح الجميع، وجيشي من أقوى جيوش العالم، ولا يستطيع أحد قهره.

أطلق مبادرة جديدة.. مرتضى منصور يعلق على مقترح اقتسام بطولة إفريقيا بين الأهلي والزمالك.. فيديو قال مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، إن مقترح اقتسام بطولة إفريقيا بين الأهلي والزمالك سيكون صعب التنفيذ لوجود طرف ثالث وهو عدم موافقة الاتحاد الأفريقي. أقترح مرتضى منصور خلال مداخلته الهاتفية على قناة الحدث اليوم، أنه يمكن عمل مبادرة بعد بطولة إفريقيا بإقامة مباراة للجماهير بين الأهلي والزمالك ويخصص دخلها بالكامل لأى مشروع خيرى مثل مؤسسة مجدى يعقوب أو مستشفى 57357، مضيفًا أن هذه المباراة ستجمع لأول مرة جمهور الأهلي والزمالك جنبا إلى جنب وليس في مدرجات منفصلة كما كان في الماضي.

شاهد.. موقف حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا.. فيديو قال على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة ، إنه لم يتم الموافقة رسميا بحضور جماهير في المباراة النهائية وستلعب المباراة نصف النهائي بدون جمهور كما حدث في المغرب. أضاف على درويش خلال مداخلته على قناة الحدث اليوم، أنه من الممكن حضور جمهور بأعداد بسيطة فى المباراة النهائية ، موضحًا أن جميع جماهير الأهلي والزمالك فرحين بفوزهم في المغرب هذا الأسبوع، وكانوا مشرفين لمصر .

كورونا فى مصر.. مستشار الرئيس يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وضع كورونا فى مصر يختلف عن باقى دول العالم، والوضع مطمئن والدولة مستعدة لمواجهة أى ارتفاعات فى الإصابات. وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الجميع يتمنى عدم عودة كورونا مرة ثانية لمصر، وكشف أن الوضع فى مصر مستقر.





توجه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي، بالشكر الى مصر علي احتفاظها بمنصب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي وتوجه بالشكر الى جميع الدول العربية التي صوتت بالإجماع على المرشح المصري علي هذا المنصب .