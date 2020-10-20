ليست عاصفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس نهاية هذا الأسبوع ..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما يؤدي إلى عدم استقرار حالة الطقس.





وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن "سنشهد بدءًا من يوم الخميس وحتى السبت تساقط أمطار وليست عاصفة"، موضحا أن "القاهرة ستشهد سقوط أمطار مساء الجمعة والسبت من متوسطة إلى غزيرة، ومن الممكن أن تكون رعدية ولكنها غير مؤثرة".





وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في مصر ستكون مضطربة، ولكنها لن تكون مثل الاضطرابات التي شاهدناها في مارس الماضي.





وأشار إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة، وتزيد غزارة الأمطار خلال الأيام المقبلة.



