هاشتاج بيراميدز يتصدر تويتر بعد الصعود لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # بيراميدز بعد الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الفريق بعد المشاركة الأولى في البطولة.





وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





"‏يا سلام لما ‎#بيراميدز ياخد الكونفيدرالية و ‎#الزمالك ياخد كأس أبطال إفريقيا. نتقابل في السوبر الإفريقي.. ونعمل لهم ممر شرفي ويعملوا لنا ممر شرفي.. وفكرية تقعد تتفرج من بعيد،" و"‏‎#بيراميدز إن شاء الله بتوفيق نفسنا بيبقى السوبر الافريقي يكون مصريا".





وقال آخرون" ‏جمهور الزمالك بيشجع ‎ #بيراميدز ليثبت أنه الأفضل في مصر." و" ‏مبرووووووووووك ‎#بيراميدز".



