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رياضة

هاشتاج بيراميدز يتصدر تويتر بعد الصعود لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:04 ص
بيراميدز
بيراميدز
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مصطفى كرم
دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيراميدز بعد الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الفريق بعد المشاركة الأولى في البطولة.

وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

 "‏يا سلام لما ‎#بيراميدز ياخد الكونفيدرالية و ‎#الزمالك ياخد كأس أبطال إفريقيا. نتقابل في السوبر الإفريقي.. ونعمل لهم ممر شرفي ويعملوا لنا ممر شرفي.. وفكرية تقعد تتفرج من بعيد،" و"‏‎#بيراميدز إن شاء الله بتوفيق نفسنا بيبقى السوبر الافريقي يكون مصريا".

وقال آخرون" ‏جمهور الزمالك بيشجع ‎#بيراميدز ليثبت أنه الأفضل في مصر." و" ‏مبرووووووووووك ‎#بيراميدز".

واضاف اخرون" ‏ألف مبروك تستحقوووو عن جدارة ‎#بيراميدز" و" ‏ندعمكم ونثق بكم انتم ابطال الكونفدرالية  باذن الله #بيراميدز ". 

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