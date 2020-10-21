هاشتاج بيراميدز يتصدر تويتر بعد الصعود لنهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيراميدز بعد الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الفريق بعد المشاركة الأولى في البطولة.
وتصدّر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:
"يا سلام لما #بيراميدز ياخد الكونفيدرالية و #الزمالك ياخد كأس أبطال إفريقيا. نتقابل في السوبر الإفريقي.. ونعمل لهم ممر شرفي ويعملوا لنا ممر شرفي.. وفكرية تقعد تتفرج من بعيد،" و"#بيراميدز إن شاء الله بتوفيق نفسنا بيبقى السوبر الافريقي يكون مصريا".
وقال آخرون" جمهور الزمالك بيشجع #بيراميدز ليثبت أنه الأفضل في مصر." و" مبرووووووووووك #بيراميدز".
واضاف اخرون" ألف مبروك تستحقوووو عن جدارة #بيراميدز" و" ندعمكم ونثق بكم انتم ابطال الكونفدرالية باذن الله #بيراميدز ".