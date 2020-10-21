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فن

كندة علوش توضح حقيقة خضوعها لعملية تجميل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة كندة علوش علي توضيح حقيقة خضوعها لعملية تجميل لجمهورها كما انتشر مؤخرًا .
ونشرت  كندة علوش عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على "انستجرام " مجموعة من الصور بدون ماكياج أو فلاتر ظهرت فيها بملامحها الطبيعية ثم قامت بنشر صور بفلتر يغير ملامح الوجه.

 وعلقت علي الصور: "هو ده اللي الفلتر بيعمله".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش كانت حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وياسمين وافي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل"الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.

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كندة علوش

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