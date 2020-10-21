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منوعات

النتيجة في دقائق.. علماء يطورون اختبار كورونا من خلال التنفس فقط

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
اختبار كورونا
اختبار كورونا
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أماني إبراهيم
يعمل الخبراء والعلماء على تطوير طريقة جديدة للفحص السريع لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهي معرفة النتيجة في أقل من دقيقة واحدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يعمل الباحثون على تحديد المؤشرات الحيوية لفيروس كورونا، والغازات المرتبطة به في أنفاس المرضى وبالتالي من الممكن استخدام هذه الطريقة في الكشف السريع عن الفيروس خلال اختبار التنفس.

هذه ليست المرة الأولى التي يقش فيها العلماء فكرة اختبار التنفس، حيث يعمل الأطباء البريطانيون على تطويره منذ أغسطس الماضي، وتعد أفضل طريقة سريعة لفحص المرضى، حيث تظهر النتيجة في أقل من دقيقة واحدة، ويستطيع الشخص التأكد من أنه مصاب أو لا خلال وجوده في كل الأماكن مثل المطارات والسينما ومكاتب العمل وغيرها من الأماكن التي يحتمل فيها الإصابة بعدوى.

وتم جمع المئات من عينات التنفس من مرضى كورونا في مركز  طبي، وخلال تحليلها اتضح أنها فعالة  وناجحة وتعد اختبارا موثوقا وأرخص بكثير وأسرع من الاختبارات الحالية، وتم تصميم معظم اختبارات جهاز التنفس للبحث عن المركبات المتطايرة التي تنبعث من أنفاس مرضى كورونا.

ويعطي الاختبار المتوقع النتائج في فترة أقل من عشر دقائق، وكانت قد قامت إحدى الشركات بالفعل بتصنيع جهاز تحليل التنفس الذي يكشف سرطان الرئة في فترة أقل من 6 دقائق من خلال البحث ععن المواد الكيميائية التي تطلقها الأورام في الشعب الهوائية.

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