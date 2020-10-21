AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد شفائه من كورونا .. محمود علاء يوجه رسالة لـ فرجاني ساسي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
عبد الله جمعة وفرجاني
عبد الله جمعة وفرجاني ساسي
Advertisements
مصطفى كرم
هنّأ محمود علاء، لاعب نادي الزمالك، صديقه بالفريق، فرجاني ساسي على الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمود علاء عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة له مع فرجاني ساسي، وعلق عليها "حمد الله على السلامة يا صاحبي".

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خضع للفحوصات الطبية أمس، عقب وصوله القاهرة عصرًا قادمًا من المغرب.

وأضاف أسامة أن الفحوصات أثبتت سلامة ساسي بشكل كامل من فيروس كورونا.

وشارك فرجاني ساسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت بملعب النادي مساء أمس .

وأدي اللاعب تدريبات تأهيلية في البداية أعقبها المشاركة مع اللاعبين في فقرة بالكرة، من خلال التمرير والاستلام والتسليم بشكل سريع.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرجاني ساسي يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام

طارق حامد يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

فقرة تأهيلية لـ فرجاني ساسي في جيمانزيوم الزمالك

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

برنامج تأهيلي لمحمود علاء في المغرب

استعدادا للقاء العودة.. محمود علاء بصحبة فرجاني ساسي في الجيم

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا

كيفية تكبيرة الإحرام وشروطها.. احترس أخطاء يفعلها البعض تبطل الصلاة

بعد خروجه من المستشفى.. وفاة متعاف من كورونا بسبب لونج كوفيد

بعد إعلانه الموافقة على تأجيل لقاء الرجاء.. ميدو: "المغاربة مبسوطين من مرتضى منصور"

AdvertisementS

الكاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

خالد الغندور يهاجم أبوتريكة: عمل حاجات في الملعب تخالف ما يُظهره من تديُّن

مرتضى منصور: بدأنا في إنشاء استاد الزمالك.. ولدينا 35 مليون جنيه في خزينة النادي

الزمالك يوافق على تأجيل مباراة الرجاء في دوري الأبطال

موعد مباراة ليفربول وأياكس اليوم والقنوات الناقلة

محدش هيقف معاك.. أحمد عيد عبد الملك يهاجم مرتضى منصور بسبب تأجيل مباراة الرجاء

أول تعليق من عبد الله السعيد بعد هدفه العالمي فى شباك حوريا بالكونفيدرالية

رسالة تحذير من الوداد لـ الأهلي قبل لقاء الإياب بدوري أبطال إفريقيا

مش لازم تاخد اللقطة.. جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور لموافقته على تأجيل لقاء الرجاء

موعد نهائي الكونفيدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الرجاء للقاهرة قبل الثلاثاء المقبل

مرتضى منصور: لا مانع من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. ومبادرة خيرية مع الأهلي في حب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بثروة 4 تريليونات دولار.. الصين تتفوق على أمريكا في عدد الأثرياء

مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور

حقن الأصحاء بالفيروس.. أول دولة أوروبية تتعمد إصابة البشر بـ كورونا