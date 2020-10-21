بعد شفائه من كورونا .. محمود علاء يوجه رسالة لـ فرجاني ساسي

هنّأ محمود علاء، لاعب نادي الزمالك، صديقه بالفريق، فرجاني ساسي على الشفاء من فيروس كورونا المستجد.





ونشر محمود علاء عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة له مع فرجاني ساسي، وعلق عليها "حمد الله على السلامة يا صاحبي".





وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خضع للفحوصات الطبية أمس، عقب وصوله القاهرة عصرًا قادمًا من المغرب.





وأضاف أسامة أن الفحوصات أثبتت سلامة ساسي بشكل كامل من فيروس كورونا.





وشارك فرجاني ساسي في التدريبات الجماعية التي أقيمت بملعب النادي مساء أمس .





وأدي اللاعب تدريبات تأهيلية في البداية أعقبها المشاركة مع اللاعبين في فقرة بالكرة، من خلال التمرير والاستلام والتسليم بشكل سريع.



