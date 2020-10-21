أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

1- Infinix Smart 4 Plus

يمتلك هذا الهاتف شاشة ضخمة مقاس 6.82 بوصة، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية 8 ميجابكسل، بالإضافة لمعا لج MediaTek Helio A25، مع ذاكرة عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.

بالإضافة لبطارية عملاقة سعة 6000 مللى أمبير، ويأتي بسعر حوالي 1700 جنيه مصري.

2- Realme C11





يعتبر Realme C11 أحد أحدث الهواتف الذكية، التي تأتي ببطاريات ضخمة، وكاميرات جيدة، وتصميم مميز، حيث الشاشة قياس 6.5 بوصة، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل.



