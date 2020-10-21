أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

شهدت الفترة الماضية إصدار العديد من الهواتف الذكية المتنوعة خاصةً من فئة القيمة مقابل السعر "الاقتصادية"، والتى لاقت رواجًا كبيرًا بسبب كثرة الإعتماد على الهواتف الذكية فى ظل الحياة اليومية التى تأثرت بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19.
وبحسب موقع india today التقني، نستعرض أفضل 3 هواتف ذكية اقتصادية بسعر أقل من 2000 جنيه مصري، والتى يبدأ أرخصها بسعر 1170 جنيهًا.
1- Infinix Smart 4 Plus
يمتلك هذا الهاتف شاشة ضخمة مقاس 6.82 بوصة، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية 8 ميجابكسل، بالإضافة لمعالج MediaTek Helio A25، مع ذاكرة عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.
بالإضافة لبطارية عملاقة سعة 6000 مللى أمبير، ويأتي بسعر حوالي 1700 جنيه مصري.
2- Realme C11
يعتبر Realme C11 أحد أحدث الهواتف الذكية، التي تأتي ببطاريات ضخمة، وكاميرات جيدة، وتصميم مميز، حيث الشاشة قياس 6.5 بوصة، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل.
مع معالج MediaTek Helio G35، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، و بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مقابل سعر 1600 جنيه مصري.
3- Samsung Galaxy M01 Core
يأتى الهاتف بشاشة مقاس 5.3 بوصة بجودة HD+، مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع نظام تشغيل أندريد 10.0.
مع معالج رباعي النواة، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة بكارت ذاكرة خارجية microSD، و بطارية سعة 3000 مللى أمبير، بينما يبدأ سعره من 1170 جنيهًا مصريًا.