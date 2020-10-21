استعدادا لانتخابات النواب.. الوادي الجديد تجهز 75 لجنة لاستقبال 178 ألف ناخب

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، أن المحافظة انتهت من كافة التجهيزات استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 24، 25 أكتوبر الجاري، حيث تم تجهيز 60 مركزا انتخابيا بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي عدد ( 178315 ) ناخبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.





وأكد الزملوط بأنه تم التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلي توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير علي الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.





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من جانب آخر أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أنه تم تنفيذ قافلة علاجية مجانية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.





وأكد محروس أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 433 مواطنا بتخصصات (الباطنة ، الجراحة ، الجلدية ، الأطفال ، النساء ، الأسنان) بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.





وأوضح محروس أن محافظة الوادى الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبري للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.