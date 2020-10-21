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محافظات

إحالة مديري مدرستين و8 موظفين في الشرقية للتحقيق|تفاصيل

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي
 قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مدير مدرسة كفر أباظة والنصر الإبتدائية التابعه لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، للإهمال والتقصير في العمل وعدم انضباط العملية التعليمية داخل المدرسة. 

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم لتفقد العملية التعليمية بمدارس الزقازيق والإطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالعملية التعليمية.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف وتبين تغيب 8 من العاملين بالمدرسة ليقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة وإحالة مسئول السجلات للتحقيق لعدم قيامة بالتسديد أمام المتغيبين ، مؤكدًا على ضرورة الالتزم بمواعيد الحضور والإنصراف لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية لمتابعة سير اليوم الدراسي ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب وغسل الأيدى بالماء والصابون بصفة مستمرة ، والالتزام بالمسافات البينية لتحقيق التباعد داخل الفصول المدرسية للحفاظ على صحة التلاميذ.
أكد المحافظ على ضرورة تواجد زائرة صحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الصحية حيالها.

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