محاكمة تأديبية لمسئولين في أسيوط أهدروا أموالا على الدولة مقابل الانتفاع من الأراضي

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي .





تقرير الإتهام شمل كلًا من مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير و، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا و مأمور الضرائب العقارية بصدفا و وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية و مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا ، و مدير إدارة الحسابات ومسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.





كشفت التحقيقات أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن ضمنوا محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن الأرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير التابعة لمركز صدفا أرض زراعية رغم كونها أرض مباني مما أضاع على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني.





وتبين أن المحال الأول لم يقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها بعض الأشخاص من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع عنها.



