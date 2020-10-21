محاكمة تأديبية لمسئولين في أسيوط أهدروا أموالا على الدولة مقابل الانتفاع من الأراضي

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 59 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 7 مسئولين بمحافظة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والضرائب العقارية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في تحصيل مقابل الانتفاع المقررة للأراضي .
تقرير الإتهام شمل كلًا من مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بالدوير و، الباحث القانوني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا و مأمور الضرائب العقارية بصدفا و وكيل قسم الإحصاء بإدارة صدفا الزراعية و مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصدفا ، و مدير إدارة الحسابات ومسئول حماية أملاك الدولة بديوان محافظة أسيوط.
كشفت التحقيقات أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة بأن ضمنوا محاضر المعاينة بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بما يفيد أن الأرض أملاك الدولة الكائنة بناحية الدوير التابعة لمركز صدفا أرض زراعية رغم كونها أرض مباني مما أضاع على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع المقررة للأراضي المستعملة كمباني.
وتبين أن المحال الأول لم يقم بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الإدارة العامة لأملاك الدولة بتغيير صفة الربط المنتفع بها بعض الأشخاص من أرض زراعية إلى أرض مباني مما فوت على الدولة تحصيل مقابل الإنتفاع عنها.