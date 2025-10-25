وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة

قال الإعلامي أحمد سالم، إن اللي شوفناه في شرم الشيخ بيؤكد إن مصر دي كبيرة أوي، مصر استعرضت قوتها الناعمة قدام العالم كله، وترامب اختار مصر عشان هيا الكبيرة.

وأضاف أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن احتفالية "مصر وطن السلام" احتضنت اليوم القوى الناعمة مثل الدحيح والفنانة إسعاد يونس اللي وجودها لوحده بهجة وسعادة.

وتابع: حضر كذلك الاحتفالية الفنان محمد سلام اللي المصريين بيحبوه وبيقدروا موقفه جدا وبيسألوا عليه هو فين؟ محمد سلام لم يخطئ في حاجة جلل وقال رأيه في وقت من الأوقات بمنتهي البراءة والتلقائية هل يعاقب على كده أو يستبعد؟ ده مش منطقي، النهاردة محمد سلام، واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة والناس بتقوله "وحشتنا يا سلام".

وتابع: محمد منير وحماقي وآمال ماهر، هتلاقي تمثيل وغنا وكل حاجة وهتلاقي حمزة نمرة، كل اللي انت عايزه هتلاقيه في مصر، مش البرازيل بيتولدوا حريفة كورة، المصريين بيتولدوا موهوبين.