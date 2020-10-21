AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنك.. أمين الفتوى يوضح

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

هل بها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.

وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل العائد البنكي الذي يكفي متطلبات المنزل بالكاد عليه زكاة.. الإفتاء تجيب

هل العائد الشهري من شهادات الاستثمار والوديعة البنكية ربا؟ .. الإفتاء تجيب

شهادات الاستثمار حلال ام حرام ؟ الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

قبيل القمة الثلاثية.. رئيس قبرص: التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة التحديات

السيسي يشارك في قمة «مصرية يونانية قبرصية» بـ نيقوسيا

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

أخبار التوك شو| موعد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة.. وتحذير جديد للمصريين من كورونا

AdvertisementS

الأمير النائم يتحرك بعد 15 عامًا.. فيديو يثير ضجة في السعودية

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

هل موافقة مرتضى منصور منحت الرجاء فرصة التأجيل؟.. مصدر بالكاف يجيب

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

في غضون 90 يوما من وقف النار.. اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا على خروج القوات الأجنبية

أمطار غزيرة ورعدية .. بيان تفصيلي عن طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يستمر 3 أيام.. انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج

الأرصاد تحذر المواطنين من أمطار الجمعة.. وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

قبيل القمة الثلاثية.. رئيس قبرص: التعاون مع مصر واليونان مستمر لمواجهة التحديات

أخبار الرياضة| جماهير الزمالك تهاجم مرتضى منصور.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

حوار| نجم الوداد السابق: موسيماني أثبت نجاح التجربة الأفريقية.. الرجاء تعرض للظلم أمام الزمالك.. وهذا النادي بطل القارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد كيم كارداشيان.. عمرها الحقيقي وصور أثارت الجدل

قبل ظهورها عالميًا اليوم.. تسريب صور نيسان ماجينت الجديدة في الهند

شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا