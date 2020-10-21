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أخبار العالم

تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في منطقة خاباروفسك ونجاة طاقمها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا، اليوم /الأربعاء/ تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو – 34" خلال قيامها بطلعات تدريبية في إقليم خاباروفسك بأقصى شرقي روسيا ونجاة طاقمها.
وذكر المكتب الصحفي للمنطقة - في بيان أوردته وكالة سبوتنيك الروسية - "تحطمت طائرة من طراز (سو-34) تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية في إقليم خاباروفسك، وذلك خلال طلعة تدريبية مجدولة.. وتمكن الطياران من القفز بسلام من الطائرة ولا يوجد ما يهدد صحتهما وحاليا تم إجلاء أفراد الطاقم إلى المطار".
وأضاف البيان أن الطائرة تحطمت في منطقة غابات، ولم يسبب سقوطها في أي أضرار على الأرض.. وتابع: "تم إرسال لجنة من المنطقة العسكرية الشرقية إلى موقع السقوط لتحديد أسباب وملابسات الحادث ".

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