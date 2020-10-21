اكتشاف ودعم المبدعين.. افتتاح مواسم نجوم المسرح الجامعي في نسخته الرابعة غدًا

تشهد د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، في الثامنة مساء غد الخميس 22 أكتوبر بساحة مركز الهناجر، افتتاح الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي والذي ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية.





وقال د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن فلسفة وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية تقوم علي اكتشاف ودعم المبدعين في كافة المجالات، مضيفا أن مواسم نجوم المسرح الجامعي هو استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.





وصرح المخرج الفنان خالد جلال رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعى أنه تقدم للمشاركة في هذه الدورة 115 عرض مسرحي، من جامعات: القاهرة، عين شمس، حلوان، المستقبل، الإسكندرية، دمياط، بنها، المنصورة، بورسعيد، الفيوم، حيث تم اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة والتي تكونت من النقاد: باسم صادق، مي سليم، هند سلامة.





يتضمن حفل الإفتتاح تقديم العروض المشاركة، وأعضاء لجنة التحكيم للدورة الجديدة برئاسة الفنان محمد دسوقي، وعضوية كل من الفنان القدير ايهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج إسلام امام، د. مروة عودة .





يعقب حفل الإفتتاح عرض " لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن النص المسرحي " فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج واخراج كريم شهدي جامعة المستقبل.





يذكر أن العروض تقام يوميا في السابعة مساءً من الخميس وحتي السبت 31 أكتوبر بمسرح مركز الهناجر للفنون .



