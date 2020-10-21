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منوعات

أب يخاطر بحياته وسط النيران لإنقاذ أولاده والنتيجة مأساوية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:39 م
أب يخاطر بحياته وسط
أب يخاطر بحياته وسط النيران لإنقاذه أولاده والنتيجة مأساوية
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يارا زكريا
خاطر أب بحياته لإنقاذ أولاده اللذان يبلغان من العمر 4 و 5 أعوام على التوالي، حيث قفز بنفسه داخل نيران اندلعت بشكل مفاجيء في مدينة فيفير روس بولاية ويلز البريطانية.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية ظن الأب أنه أنقذ ابنيه النائمان في سيارته عندما أمسك بذراع وساق وسط النيران، ليفاجي أنهما كانا لطفل واحد فقط وهو هارلي بسبب الدخان الشديد.

وعلى الرغم من إصابة الأب بجروح خطيرة، إلا أنه حاول العودة لإنقاذ ابنه الثاني زاك، لكن الأوان كان قد فات، حيث كانت النيران شديدة جدًا، ولا تزال السلطات تحقق في سبب الحريق المفاجيء.


كشفت والدة زاك وهارلي، إيرين، 28 عامًا، عن المحنة المفجعة، قائلةً: "لقد تحدثت إلي ممرضة أخبرتني أن شون وهارلي ينتظرانها في المنزل، وعندما وصلت الشرطة بعد 40 دقيقة، أخبروها أن زاك توفي".

وأضافت: "على الرغم من شعوري بوفاة أحد أطفالي منذ أن تحدثت إلي الممرضة، إلا أن سماع الكلمات ما زال يصدمني، وسقطت على الأرض وكنت أصرخ وأصرخ، حتى استيقظ هارلي، وتذكر أن شقيقه قد مات، وبدأ بالصراخ أيضًا، فكان الأمر صعبًا حقًا".


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