أب يخاطر بحياته وسط النيران لإنقاذ أولاده والنتيجة مأساوية

عندما وصلت الشرطة بعد 40 دقيقة، أخبروها أن زاك توفي".

: "لقد تحدثت إلي ممرضة أخبرتني أن شون وهارلي ينتظرانها في المنزل، و

سقطت على الأرض وكنت أصرخ وأصرخ ، حتى

استيقظ هارلي، وتذكر أن شقيقه قد مات،

وبدأ بالصراخ أيضًا، فكان

الأمر صعبًا حقًا"

.

وأضافت: "على الرغم من شعوري بوفاة أحد أطفالي منذ أن تحدثت إلي الممرضة، إلا أن سماع الكلمات ما زال يصدمني، و