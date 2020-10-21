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أخبار العالم

وضع المساجد غرب فرنسا تحت حراسة الشرطة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، طلبه من السلطات بوضع المساجد في بعض المدن جنوب غرب فرنسا تحت الحراسة، بعد تهديدات بأعمال عنف. 

وقال الوزير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مثل هذه الأعمال غير مقبولة على أرض الجمهورية". 

وأشارت إذاعة فرانس بلو على موقعها الإلكتروني إلى أن مسئولي مسجد الرحمة في بيزييه رفعوا شكوى للشرطة بعد تلقيهم رسائل كراهية على فيسبوك منها دعوة لحرق المسجد.

تأتي هذه التهديدات عقب قتل شاب شيشاني لمُدرس تاريخ فرنسي بقطع رأسه بعد أن عرض رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على تلاميذه في مدرسة بشمال غربي باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، للبرلمان أمس الثلاثاء، إن فرنسا بحاجة إلى قانون لمكافحة تهديد حياة الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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