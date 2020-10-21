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مرأة

هاف ستومك.. سمية الخشاب بإطلالة رياضية مثيرة للجدل.. شاهد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:27 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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نهى هجرس
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية لافته، وعلقت على الصورة "fitness mode: on"

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وظهرت سمية الخشاب، ببنطال رياضي باللون الأسود، مرتدية معه توب هاف ستومك باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب في الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش الكثيفة، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البرتقالي.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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Fitness mode: ON 💪🏼 🧿

A post shared by Somaya Elkhashab (@somaya.elkhashab.star) on

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