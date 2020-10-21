هاف ستومك.. سمية الخشاب بإطلالة رياضية مثيرة للجدل.. شاهد





وظهرت سمية الخشاب ، ببنطال رياضي باللون الأسود، مرتدية معه توب هاف ستومك باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب في الماكياج على اللون الأسود للعيون والرموش الكثيفة، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البرتقالي.





كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.