دورة استثنائية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.. و28 حفلا في مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى، التي تشهد بصورة استثنائية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تتواصل لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر.





وهذه التفاصيل الكاملة عن الدورة:





- تتواصل الفعاليات على مدار 10 أيام اعتبارًا من 1 حتى 10 نوفمبر 2020 .





- تطبق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح .





- لاول مرة تقام حفلات المهرجان على مسرح النافورة الذى تم انشاؤه خصيصا بشكل جديد ومبتكر لاحتضان الفعاليات .





- تشارك خلال الفعاليات 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق ، تونس.





- تضم الفعاليات 28 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات ) بالقاهرة ، الى جانب اوبرا الاسكندرية ( 7 حفلات ) واوبرا دمنهور( 4 حفلات ) ، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير .





- تبدأ الحفلات على جميع المسارح بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور فى الثامنة مساءً .





- يكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى .





- يشارك فى دورة هذا العام 93 فنان منهم 82 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحـفـلات نادية مصطفى ، سارة سحاب ، احمد ابراهيم ، سوما ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ، مدحت صالح ، احمد محسن ، محيى صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، انغام مصطفى ، مازن عادل ، احمد الوزيرى ، اجفان ، رحاب عمر ،محمد حسن ، وليد حيدر ،على الهلباوى ، على الحجار ، رضوى سعيد ، ريم حمدى ،امجد العطافى ، كارمن سليمان ، مى فاروق ، مروه ناجى ، عاصى الحلانى ، هانى شاكر ، احمد نافع ، ابراهيم فاروق ، نهاد فتحى ، احمد سعيد ، صابرين النجيلى ، حسام حسنى ، محمد الحلو ، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد ، مصطفى سعد ، امير الرفاعى ، ولاء طلبه ، احمد سعد ، خالد سليم ، فرح الموجى ، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير ، احمد عصام ، اميره سعيد ، حسناء ، رحاب مطاوع ، ايمن مصطفى ، محمد متولى ، وائل ابو الفتوح ، شروق شريف ، السيد وهب الله ، اشرف وليد ، نهال نبيل ، محمد الشرنوبى ، حنان ماضى ، عصام محمود (مصر) ، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان) ، ندى غالب ، ايه عبد الله ، مصطفى النجدى ، حنان عصام ،احمد صبرى ، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى ، سعيد عثمان ، يحيى عبد الحليم ، اسماعيل صادق (مصر)، سعد رمضان (لبنان) ، صابر الرباعى (تونس).





كما يشارك 11 سوليست هم عازف البيانو عمرو سليم ، عازف العود باسم درويش ، عازف الاكورديون وائل النجار ، عازف العود وليد سلامة ، عازف البيانو حماده النجار ، عازف التشيللو عماد عاشور ، عازف العود ممدوح الجبالى ، عازف الكمان محمد ظهير ، عازفة القانون عفاف شكرى ، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن) .





ـكما تشارك 7 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش ، اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة اوبرا الاسكندريه للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي الي جانب 23 منتخب من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب ، المايسترو احمد عامر ، المايسترو صلاح غباشي ، المايسترو علاء عبد السلام ، المايسترو ايهاب عبدالغفار ، المايسترو فاروق البابلي ، المايسترو مصطفي حلمي ، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.





- المسابقة المصاحبة التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء والعزف اشترطت اداء اغنية جديدة تقدم لاول مرة على الا يزيد عمر المتسابق عن 45 عام وان يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للاغنية ( التأليف – اللحن – التوزيع الموسيقى – الغناء ) الى جانب اسطوانة مدمجة منفذة فعليًا وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها مائة الف جنية ، اما القسم الخاص بالشباب فموضوعها فن الارتجال وتشترط ان يكون المتسابق من عمر 17 حتى 35 عام وان يؤدى اغنية من احدى القوالب التراثية بالاضافة الى اغنية من اختياره يتخللها ارتجال او موال وتم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى بقيمة اجمالية 75 الف جنيه ، اما المسابقة الخاصة بالاطفال فاشترطت ان يكون عمر المتسابق من 6 الى 14 عام وان يقوم باداء عمل من احدى القوالب الغنائية التراثية واخر من اختياره وتم رصد جوائز للمراكز الثلاثة الاولى بقيمة اجمالية 45 الف جنية ، ومسابقة العزف على الة التشيللو اشترطت الا يزيد عمر المتسابق عن 35 عام وان يكون قادرًا على القراءة الوهلية وان يؤدى مقطوعة من احدى القوالب الالية الى جانب مقطوعة من اختياره يتخللها تقاسيم فى مقام البياتى ومشتقاته او مقام الرست ومشتقاته وتم رصد ثلاثة جوائز للمراكز الاولى بقيمة 45 الف جنية.





- تجرى منافسات المسابقة ايام 2 ، 3 ، 4 نوفمبر اعتبارًا من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء على المسرح الصغير وقررت ادارة المهرجان مشاركة الفائزين فى حفل الختام على المسرح الكبير .





- وجهت الاوبرا الدعوة لاساتذة وطلاب الاكاديميات المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر المصاحب والذى تقام ندواته ايام 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 نوفمبر على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحًا وحتى الثالثة بعد الظهر ويتخللها لاول مرة مداخلات اون لاين من الباحثين الذين لم يتمكنوا من الحضور وياتى تحت عنوان " مستقبل الموسيقى العربية .. ما بعد الازمة " ويهدف الى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى احدثت تغييرًا جذريًا لكل الممارسات الحياتية من خلال اربعة محاور هى الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي ، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية ، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية ، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي.





- يناقش المؤتمر العلمى المصاحب موضوع " مستقبل الموسيقى العربية .. ما بعد الأزمة " ويتناول الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى أحدثت تغييرًا جذريًا لكل الممارسات الحياتية من خلال اربعة محاور هى الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي ، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية ، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية ، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي .





- يصاحب المهرجان معرض لفنون الخط العربى بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويضم إبداعات الفنان المكرم مصطفى عمرى.