ينتظر الفائز من الزمالك أو الاتصالات.. الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري مرتبط السلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية لدوري المرتبط وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والمصرية للإتصالات ، بعدما تغلب مساء اليوم على فريق جزيرة الورد في المباراة التي أقيمت بينهما بنتيجة 101-54.





وضمن الاهلي التأهل الى دور الثمانية قبل خوض مباراته مع جزيرة الورد، بفضل تفوقه في الذهاب بنتيجة 86-49، إضافة الى تفوق فريق شباب النادي الأحمر تحت 16 سنة بالفوز ذهابا بنتيجة 71-15، قبل أن يكرر فوزه إيابا بنتيجة 50-22.





ويلتقي الاهلي في دور الثمانية لدوري المرتبط مع الفائز من مباراة الزمالك والمصرية للإتصالات.





وجدير بالذكر أن الاتحاد هو حامل لقب دوري المرتبط.