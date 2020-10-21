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رياضة

ينتظر الفائز من الزمالك أو الاتصالات.. الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري مرتبط السلة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:38 م
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي إلى دور الثمانية لدوري المرتبط وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والمصرية للإتصالات ، بعدما تغلب مساء اليوم على فريق جزيرة الورد في المباراة التي أقيمت بينهما بنتيجة 101-54.

وضمن الاهلي التأهل الى دور الثمانية قبل خوض مباراته مع جزيرة الورد، بفضل تفوقه في الذهاب بنتيجة 86-49، إضافة الى تفوق فريق شباب النادي الأحمر تحت 16 سنة بالفوز ذهابا بنتيجة 71-15، قبل أن يكرر فوزه إيابا بنتيجة 50-22.

ويلتقي الاهلي في دور الثمانية لدوري المرتبط مع الفائز من مباراة الزمالك والمصرية للإتصالات.

وجدير بالذكر أن الاتحاد هو حامل لقب دوري المرتبط.

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