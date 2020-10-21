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رياضة

انتصار يحسب لإدارة بطل المغرب.. أحمد عيد عبد الملك يرد على طلب ميدو بتأجيل مباراة الرجاء والزمالك

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:57 م
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
رد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على تغريدة احمد حسام ميدو التي يطالب فيها نادي الزمالك بتأجيل لقاء الرجاء حتي شفاء لاعبي الفريق المغربي من فيروس كورونا المستجد. 


وكتب عيد عبد الملك رد ا على ميدو قائلا "‏تطبيق العدالة لعب المباراة في نفس الميعاد غير كدة مفيش عدالة هناك بلد بحالها وقفت مع الرجاء وزارة صحة و داخلية لو قلبنا الموقف محدش هيقف معانا وده بروتوكول اتحاد افريقي والطبيعي يطبق علي الكل ولو هو انتصار يحسب لادارة الرجاء بس علي حسابنا علشان هما جامدين جوة الاتحاد الافريقي".


وكان أحمد حسام ميدو كتب عبر تويتر قائلا" ‏لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي اخلاقنا وعلاقتنا بإخواتنا المغاربة اهم من اي شيء ولكن يجب ان يشترط تأجيل مباراة الاهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق".



وتجتمع  لجنة المسابقات  غدا على الأكثر لحسم موقف تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ، المقرر إقامتها يوم السبت القادم .

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