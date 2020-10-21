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أخبار العالم

قرار عاجل من الداخلية الكويتية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:41 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
 كشفت صحيفة الأنباء الكويتية، ان وزارة الداخلية ستصدر قرارا بفتح باب التسجيل للترشح للانتخابات خلال الفترة من 26 الجاري حتى نهاية دوام 4 نوفمبر بما فيها أيام العطل والجمع الرسمية، وذلك عقب نشر مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات في 5 ديسمبر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأحد المقبل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الوزارة ستصدر بيانا يتضمن شروط الترشح وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وستكون تقريبا الشروط والضوابط ذاتها المطبقة حاليا.

وحول مصير مشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الذي أعلنت الحكومة أنه يهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة وطمأنة المجتمع إلى صحة نتائج الانتخابات، فقد توقعت مصادر أخرى ان يتم انشاء اللجنة بمشروع مرسوم ضرورة ليكون أول مرسوم ضرورة للحكومة وفق ما زعمت الصحيفة الكويتية .

وافادت الصحيفة  بأنه ضمن مهام اللجنة شطب غير المستوفين شروط الترشح في انتخابات مجلس الأمة، وتشكيل لجان فرعية يشارك فيها عدد من رجال القضاء للإشراف على انجاز متطلبات العملية الانتخابية في اللجان الأصلية والفرعية التي ستتم بها عملية تصويت الناخبين، حتى إعلان النتائج النهائية التي تنشرها الدولة.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية أن تتولى تلك اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من وزيري الصحة والعدل، أجابت المصادر: هذه اللجنة غير قضائية ومهمتها وضع الإجراءات اللازمة لضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال مراحلها.

وحول استقالة الوزراء المنتخبين، فقد ابانت الصحيفة نقلا عن  مصادر قانونية: استقالة الوزراء المنتخبين تقدم فور إعلان فتح باب الترشح في حالة وجود نية لخوض الانتخابات.

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