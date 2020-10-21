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وزير التربية والتعليم: العام الدراسي الحالي أفضل من السابق والكثافات بالمدارس أقل.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:19 م
وزير اللتربية والتعليم
وزير اللتربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هذا العام سيكون أفضل من العام السابق، مؤكدًا أن الكثافات التي ستكون موجودة فى المدارس أقل بعد وضع الجداول الخاصة التي سيتم الاعتماد عليها هذا العام. 

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية دي إم سي أن كثيرًا من المدارس الحكومة ستكون الكثافات بها أقل من المدارس الخاصة وهو ما سيقلل من الإصابات .

وتابع وزير التربية والتعليم أن  القنوات التعليمية التى تم فتحها ستجعل الطالب  يصل إلى المادة وهم في بيوتهم، مؤكدا أنه سنعمل على زيادة القنوات وسيكون واحدة للتعليم الفنى وواحدة لمراحل التعليم العام.

وأشار "شوقي" إلى أنه سيكون هناك صندوق لخدمة المعلمين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن يتم وضع نصف مليار جنيه  دعم سيتم من خلاله صرف مكافأة إجادة للمعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم  إن الفكرة هي وجود مصدر تمويلي لأوجه صرف متنوعة للمعلمين ، وسوف يتم إعلانها بعد إقرار القانون وتشكيل مجلس الادارة.

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