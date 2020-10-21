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قصرنا كتير في الملف دا.. تامر أمين يفتح النار على المتقاعسين فى تطوير التعليم

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:32 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
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إسراء صبري
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك ترتيبا وفقا للأولويات، وعلى رأس الأولويات التعليم، معقبا: أولوية أي دولة التعليم..مفيش أي حاجة هتتحقق من غير تطوير العنصر البشري من خلال التعليم.

وأضاف "أمين" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عشان نبدأ صح ونطور كان لازم نعترف إننا اتأخرنا كتير أوي وقصرنا كتير في ملف التعليم.

وتابع: "من ساعة ما أنا اتخلقت وأنا بسمع بس عن تطوير التعليم ولا شيء يحدث..40 سنة وبسمع كلام بس عشان الوضع يهدى".


وأكمل: من 30 أو 40 سنة كنا بنقول إن التعليم مبني على الحشو والحفظ بس، معقبا: برة بيتعلموا إزاي يروحوا المريخ وإحنا لسه بندرس أحمس والهكسوس".

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