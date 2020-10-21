AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحسبًا لزيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تبحث إجراءات مواجهة كورونا قبل الشتاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:18 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مساء اليوم، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية وقيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الوقائية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

ووجهت الوزيرة بانعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي، لافتًا إلى متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت عددًا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وأضاف أنه حرصًا على عدم انتشار العدوى ، ينبغي عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

وحث "مجاهد" الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وتابع "مجاهد" أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي،  مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لبدء العام الدراسي.. وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة التأمين الطبي للطلاب قبل عرضها على رئيس الوزراء

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة تأمين طلاب المدارس طبيا لمواجهة كورونا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

صحة النواب عن مشاركة مصر بإنتاج عقار كورونا: عودة جديدة لصناعة الأدوية

وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.. وتراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي لمواجهة كورونا

مصر والصين تتعاونان لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا في الشرق الأوسط

قبل بدء الدراسة.. خطة وزارة الصحة في حالة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

شوقي: إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه

إصابة عضو بفريق كايروكي بـ كورونا

انتصار يحسب لإدارة بطل المغرب.. أحمد عيد عبد الملك يرد على طلب ميدو بتأجيل مباراة الرجاء والزمالك

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

تحسبًا لزيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تبحث إجراءات مواجهة كورونا قبل الشتاء

AdvertisementS

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي

طارق شوقي يوضح خطة زيادة رواتب المعلمين| واستعدادات"التعليم" لمواجهة الموجة 2 من كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

تحسبًا لزيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تبحث إجراءات مواجهة كورونا قبل الشتاء

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

بطرحة زفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة