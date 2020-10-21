AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
 تعرض الفنان محمد كريم لحادث مروع في كاليفورنيا ادي لتحطم سيارته، ونقله للمستشفي.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك":قدر الله وما شاء فعل 

انا عملت حادثه بالعربيه هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيئ جبلي واتجاهين . انا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني و يقومني من هنا علي خير.

وتابع ":انا بحمد ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم


يتواجد الفنان محمد كريم حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلما جديدا هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة التصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهزا للتصوير في أي وقت.


ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج؛ وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور.


ويعد هذا الدور بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود، حيث يعرض الفيلم حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائيًا.

شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى
شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى
شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى
شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى
شفت الموت بعنيا.. محمد كريم يتعرض لحادث مروع في كاليفورنيا ونقله للمستشفى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضها لحادث مروع .. 10 صور للبلوجر مروة حسن

بعد تعرضها لحادث مروع| اليوتيوبر مروة حسن الأكثر بحثا على جوجل

ترشيحاتنا

أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب فتاة التوك توك | شاهد

40 صورة من فرح ابنة الفنان سليمان عيد.. شاهد

باستخدام مادة زيتية.. تشويه قطع أثرية مصرية بـ ألمانيا

أمطار بالقاهرة غدًا.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين.. فيديو

الأزهر للفتوى يعلق على صاحب الفيديو المسيء لإذاعة القرآن الكريم

اللى حصل مش لطيف.. أحمد موسى يروي تفاصيل مهمة عن لقائه بوزير الإعلام.. فيديو

AdvertisementS

بيع نادي مصر المقاصة وتغيير اسمه بداية من الموسم الجديد

قرارات جديدة لوزير التربية والتعليم .. 3 اختيارات أمام طلاب المدارس الخائفين من كورونا.. أبرزها التأجيل للعام القادم

الوطنية للإعلام : بث مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء

طقس الخميس .. أمطار رعدية بـ 4 محافظات.. وانخفاض كبير في درجة الحرارة بالقاهرة

محافظ الدقهلية يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن خبرًا سارًا لـ مديرة مدرسة.. فيديو

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة برفقة أحمد العوضي

ارتفاع أعداد مصابي كورونا.. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين.. فيديو

طارق شوقي يوضح خطة زيادة رواتب المعلمين| واستعدادات"التعليم" لمواجهة الموجة 2 من كورونا

تفاصيل مثيرة عن مصير مباراة الزمالك والرجاء بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

تحسبًا لزيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تبحث إجراءات مواجهة كورونا قبل الشتاء

هبوب رياح شديدة بالغربية.. وسقوط شجرة ضخمة ببسيون ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تريند الزغروده.. إخصائية تكشف خطورة منع الأطفال من البكاء

القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

بطرحة زفاف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة